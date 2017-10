Depressão tropical Nate causa fortes chuvas na costa leste dos EUA

A depressão tropical Nate seguia pela costa leste dos Estados Unidos nesta segunda-feira, provocando fortes chuvas e rajadas de vento em alguns Estados. Um dia antes, ainda como furacão, Nate provocou enchentes e quedas no fornecimento de energia na costa do Golfo no país.

Não houve, porém, estragos catastróficos como os vistos pelas tempestades que atingiram nas últimas semanas o sul dos EUA e o Caribe. Primeiro furacão a chegar ao Mississippi desde o Katrina em 2005, Nate rapidamente perdeu força no domingo, sendo rebaixado a depressão tropical, embora tenha causado fortes chuvas no Alabama e na Geórgia.

Não há registro de mortos ou feridos relacionados às chuvas, exceto de um voluntário que retirava escombros associados às chuvas e morreu ao ser atropelado no oeste da Carolina do Norte.

Mais de 100 mil residências ficaram sem luz em Mississippi, Alabama, Louisiana e Flórida. As equipes de resgate, porém, conseguiram com que boa parte da energia tivesse voltado dentro de 24 horas. Fonte: Associated Press.

