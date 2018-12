Depois de tempestades, município do Rio retoma estágio de normalidade

A cidade do Rio de Janeiro retornou às 8h30 de hoje (25) ao estágio de normalidade, depois das fortes chuvas que atingiram o município ontem. Segundo o Centro de Operações da prefeitura do Rio, as áreas de instabilidade se dissiparam e houve apenas registros de chuva fraca em pontos isolados da cidade.

Apesar do retorno à normalidade na cidade, o Centro de Operações ainda espera chuva fraca a moderada isolada ao longo do dia, com ventos úmidos.

O município havia entrado em estágio de atenção às 12h40 de ontem (24) devido a fortes chuvas que provocaram alagamentos e bolsões d’água em vários pontos da cidade.