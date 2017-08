Reinaldo Azambuja esteve nesta sexta-feira em Porto Murtinho para entregar obras

OUÇA AQUI

Com investimentos que giram em torno de R$ 7,6 milhões, o governador Reinaldo Azambuja esteve nesta sexta-feira (25) em Porto Murtinho para entregar pontes, autorizar a licitação para recuperar todo o pavimento do centro da cidade, aprovar contratação de projeto para reformar a Escola Estadual José Bonifácio e liberar o início da construção de dezenas de casas populares do Residencial Dom Pepe.

Obras que segundo ele mostram a preocupação da sua gestão com a qualidade de vida da população de Murtinho.

Também em Porto Murtinho, o governador Reinaldo Azambuja se reuniu com autoridades paraguaias e acompanhou a saída da expedição da Rota de Integração Latino Americana – RILA, que irá verificar in loco as condições do novo corredor bioceânico há anos projetado para ligar o Brasil ao Oceano Pacífico.

Reinaldo Azambuja destacou a grande oportunidade de integração que a Rota trará não só para o País, mas para o Mato Grosso do Sul e a região de Murtinho.

Estiveram presentes na agenda do governador em Porto Murtinho o senador Pedro Chaves; os deputados federais Zeca, Geraldo Resende e Teresa Cristina; o deputado estadual Paulo Corrêa; os secretários estaduais Eduardo Riedel (Segov) e Marcelo Miglioli (Seinfra); prefeitos da região e demais autoridades municipais e estaduais.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários