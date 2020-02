Depois de abusos sexuais, escoteiros dos EUA pedem falência

O grupo Boys Scouts of America (BSA), principal movimento de escoteiros dos Estados Unidos, apresentou um pedido de falência nesta terça-feira, 18, em um esforço para salvaguardar as indenizações às vítimas de abuso sexual. O procedimento de falência ajudará na criação de um "fundo de compensação". Com 110 anos de história e 2,2 milhões de integrantes, o BSA foi acusado de acobertar abusos contra milhares de jovens. Estima-se que mais de 12 mil integrantes tenham sido vítimas de predadores sexuais desde 1944. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.