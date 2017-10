PMA dá início a operação que prioriza combate ao tráfico de papagaios

- Divulgação

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/10/18.10.17-OPERAÇÃO-PAPAGAIO-PORTAL.mp3

Este é um período preocupante para a PMA do nosso Estado. Isso porque de agosto a dezembro é o período de reprodução do papagaio que é a espécie mais traficada em Mato Grosso do Sul.

Com base em levantamentos realizados pelo Setor de Inteligência, relacionados ao tráfico de animais, a PMA já deu início aos trabalhos preventivos, com foco nas propriedades rurais, conforme explicou o Tenente Coronel Edmilson Queiroz, responsável pelo setor de comunicação.

Normalmente os traficantes aliciam sitiantes, assentados e funcionários de propriedades rurais, para que retirem os animais e os avisem para que os comprem. Queiroz destacou que muitas pessoas fazem isto, às vezes, sem saber que estão cometendo crime ambiental.

O tenente Coronel reforçou que todo o efetivo policial está orientado pelo comando geral a reprimir esse tipo de tráfico. E que denúncias podem ser feitas pelo telefone 67 3357.1500 ou pelo email pma_ms@yahool.com.br