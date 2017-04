Depilação na adolescência: qual é a hora certa de começar?

As transformações da puberdade, que sabemos que são naturais, representam um grande desconforto para a maioria das adolescentes. Na verdade, elas costumam se sentir pouco à vontade com a nova imagem que se forma.

Nesse contexto, os pelos costumam ser um problema a mais, especialmente porque eles engrossam e se tornam mais visíveis. E se antes levantar o braço ou colocar um biquíni não exigia nenhum preparo, a situação começa a se tornar um pouco diferente.

O fato é que, embora não exista uma idade indicada para iniciar a depilação, o importante é começar quando a menina se sentir incomodada por causa dos pelos.

“Assim, além de proporcionar mais conforto e higiene, a depilação na adolescência elimina um problema e uma fonte de descontentamento. Um motivo a menos para a adolescente se sentir desconfortável com a própria aparência e um ponto a mais para a autoestima!”, afirma Maria Muniz proprietária da Depyl Action do Shopping Campo Grande. Ela ainda explica que nessa fase ainda são pouco pelos e finos para reduzir a quantidade, ao invés de engrossar pelo uso de lâminas e depois querer afinar com cera.

Depilação da sobrancelha

Além de procurar um serviço profissional para depilar pernas, axilas e virilha, outro cuidado importante é com as sobrancelhas.

Com as mudanças do corpo, é normal que a menina passe a querer depilar a sobrancelha para obter um contorno mais desenhado. Porém, ao fazerem isso de forma amadora, as adolescentes correm o risco de cometer erros e alterar o desenho da sobrancelha de forma inadequada.

O resultado disso são sobrancelhas tortas, com desenho desproporcional ao rosto. E se o processo errado é feito por um período longo de tempo e os folículos forem danificados, pode ser difícil ou até impossível reverter os danos.

Por isso, é fundamental que a adolescente procure, desde o primeiro momento, profissionais que possam depilar a sobrancelha de forma correta.

Métodos indicados para a depilação na adolescência

As técnicas apropriadas para a depilação na adolescência são as mesmas que para as mulheres em geral. Porém, como cada pele possui características peculiares, é importante observar a reação de cada uma.

A seguir, confira os benefícios e as eventuais desvantagens de cada método:

Cera Morna

Por arrancarem os fios desde a raiz, as ceras são opções muito indicadas. A tração enfraquece os fios, deixando-os mais finos. Resultado? Pele lisa por mais tempo.

Entre as desvantagens, estão a dor e a possibilidade de aparecimento de vasinhos no futuro.

Lâmina

Muito prática, pois pode ser usada em casa, e indolor, a lâmina é um método barato e bastante utilizado. Porém, para quem pensa que esse método é totalmente livre de problemas, isso é um engano.

Para uma depilação segura, as lâminas devem ser sempre novas e de uso individual. Quando isso não acontece, existem sérios riscos de contaminação. Se expostas à umidade, elas podem enferrujar e causar problemas graves.

Como cortam o fio no ponto rente à pele, os pelos nascem mais rápido e já com a aparência de fio grosso, o que é uma desvantagem. Isso faz com que a utilização da lâmina seja mais frequente, podendo causar alergias e encravamento de pelos.

Além disso, há áreas sensíveis que precisam de muita atenção durante a depilação. Na região do tornozelo, por exemplo, um pequeno corte pode causar um sangramento considerável e bastante dor.

Linha

Muito utilizada para eliminar a penugem que surge no buço, costuma não causar irritação ou alergia. E mais uma vantagem: seus resultados duram cerca de 20 dias.

Porém, o procedimento pode ser doloroso. Por isso, indica-se a utilização de uma pomada anestésica com cerca de meia hora de antecedência.

Depilador elétrico

O mercado oferece modelos de depiladores que arrancam os fios pela raiz. Costumam ser práticos, mas nem sempre o procedimento é indolor. O conforto para a utilização pode depender da quantidade e da espessura dos pelos.

Há cuidados para a utilização: o depilador deve ser passado de baixo para cima, no sentido contrário ao do crescimento dos pelos. No entanto, o procedimento exige atenção, pois, nem sempre, o sentido de todos os pelos será igual.

A grande vantagem é que, por eliminar os pelos pela raiz, é possível utilizar o depilador elétrico em intervalos maiores de tempo. Porém, a desvantagem é que, em alguns modelos, para os pelos serem cortados, é preciso que o fio tenha um comprimento mínimo, e nem sempre a adolescente quer permanecer com os pelos enquanto espera o tempo de crescimento.

Fotodepilação e laser

Não são métodos definitivos, mas sim duradouros, pouco dolorosos e que podem ser realizados uma vez por mês. Por esses motivos, são cada vez mais procurados por adolescentes.

Para realizar o procedimento, é necessária a autorização do responsável.

