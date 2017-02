Departamento dos EUA considerou uso da Guarda Nacional para cercar imigrantes

A Casa Branca se distanciou de uma proposta do Departamento de Segurança Interna para usar a Guarda Nacional para cercar imigrantes ilegais, mas legisladores disseram que o documento oferece uma visão sobre os esforços internos do governo do presidente Donald Trump para conduzir uma repressão à imigração ilegal.

Autoridades do governo disseram que a proposta, que pede pela mobilização de 100 mil soldados em 11 estados, foi rejeitada e não faria parte dos planos para continuar com a agressiva política imigratória de Trump.

Caso implementada, a ideia da Guarda Nacional poderia levar à justiça milhões de imigrantes vivendo nas proximidades da fronteira com o México. Quatro estados que fazem fronteira com o país vizinho foram incluídos na proposta - Califórnia, Arizona, Novo México e Texas -, mas outros estados mais distantes também foram incluídos: Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas e Louisiana.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que "não há qualquer esforço para utilizar a Guarda Nacional para cercar imigrantes". Fonte: Associated Press.

