Demolicarros marca encerramento do Moto Road 2017 e tem pódio feminino

Muito esperado pelo público, o espetáculo aconteceu na tarde de ontem, 10 de setembro, e marcou o encerramento do evento. Organizado por João Martins, o Demolicarros contou com oito carros participantes e, dentre eles, somente uma mulher, a Damares Serpa, unica mulher na história da batalha de demolição em Campo Grande. Ela ficou em segundo lugar. Em primeiro, ficou o bi campeão Chaveiro Junior e em terceiro Adalberto Vargas.

Com seu carro rosa, que tinha na lateral os dizeres "Brinquedo de Menina", Damares fez bonito e representou muito bem as mulheres, ficando em 2ª lugar na prova. "Almejava o primeiro lugar, mas fiquei muito contente com minha colocação, infelizmente minha bateria entrou em curto", declarou a piloto.

Esta foi a terceira prova de que Damares participou. Ela revela que pretende continuar participando das batalhas e que a próxima prova deve acontecer no ano que vem. Os carros utilizados na Demolicarros têm a parte mecânica reutilizada quando é possível, e a lataria trocada e pintada. "Não temos como treinar, na hora contamos com a sorte e a coragem", finaliza.

O Moto Road recebeu mais de 30 mil pessoas nos cinco dias de evento e teve muitas atrações musicais, campeonato de som e carros rebaixados, Desafio de EnduroCross, Demolicarros e almoço pantaneiro. Muitas atrações e foi mais um ano sem nenhum registro de qualquer ocorrência. "Foi um grande sucesso e ja estamos pensando na próxima edição", adianta o organizador Zé Lopes.

