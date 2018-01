Democratas querem paralisar governo para encobrir reforma tributária, diz Trump

A expectativa é de que seja votada uma medida paliativa que dure até 16 de fevereiro - Foto: Exame

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que os democratas desejam paralisar o governo federal para encobrir o sucesso da reforma no sistema de impostos do país, que foi aprovada pelo Congresso americano no fim do ano passado. Para Trump, o novo código tributário está se mostrando melhor do que qualquer um poderia imaginar.

Ao chegar ao Pentágono para evento onde irá se reunir com líderes das Forças Armadas americanas, Trump comentou que uma possível paralisação do governo atingiria, principalmente, os militares. "Uma paralisação do governo seria a pior coisa possível para os nossos militares. Estou aqui no Pentágono para dar apoio a eles", comentou. Ele disse, ainda, que as Forças Armadas dos EUA têm de ser as melhores em todo o mundo.

Mais cedo, Trump utilizou seu perfil no Twitter para criticar os democratas e tentar impedir uma paralisação da máquina federal. De acordo com Trump, uma paralisação do governo "seria devastadora para as nossas forças armadas... Algo que os democratas não ligam muito". O Congresso tem até esta sexta-feira para elevar o teto da dívida e garantir o financiamento ao governo. A expectativa é de que seja votada uma medida paliativa que dure até 16 de fevereiro.