Democratas podem bloquear nome de Neil Gorsuch para a Suprema Corte dos EUA

Os democratas do Senado têm votos suficientes para retardar o processo de confirmação de Neil Gorsuch, indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Suprema Corte. Caso o quadro se confirme, isso deve gerar uma disputa sobre as regras do Senado que pode mudar a maneira como a instituição considera indicações futuras para o tribunal.

Quarenta e um senadores democratas já disseram que pretendem votar "não" nesta semana em uma moção de procedimento necessária para encerrar o debate, o que levaria a indicação de Gorsuch para uma votação final. Isso é suficiente para interromper o processo de nomeação do magistrado e deve gerar uma grande disputa entre os dois partidos. Os republicanos controlam 52 das 100 cadeiras do Senado, mas para encerrar esse debate são necessários 60 votos.

Até esta quarta-feira, três democratas já disseram que apoiariam a indicação de Gorsuch. Os republicanos têm ainda o poder de mudar as regras do Senado para eliminar a exigência de 60 votos para indicações à Suprema Corte - uma mudança de regras conhecida no Senado como a "opção nuclear".

O Comitê Judiciário do Senado deve avançar a nomeação do juiz ainda nesta segunda-feira, o que abrirá caminho para que o pleno do Senado avalie o tema. Os republicanos controlam 11 das 20 cadeiras desse comitê e os democratas detêm nove. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários