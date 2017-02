Democratas nos EUA se reúnem para escolher novo líder

O Partido Democrata dos Estados Unidos reúne filiados neste sábado em Atlanta para escolher um novo líder. Os favoritos até o momento são o ex-secretário do Trabalho durante o governo Barack Obama, Tom Perez, e o deputado do Minessota Keith Ellison.

A votação neste sábado envolve centenas de lideranças estaduais do partido, doadores e ativistas. A reunião, teve uma pausa por volta das 9h25 no horário local (11h35 em Brasília) e deve ser retomada ainda pela manhã no país.

São 442 membros elegíveis ao todo no partido e o vencedor deve capturar a maioria simples dos votos. As rodadas de votação serão repetidas até que um líder seja definido.

Apoiadores de Perez dizem que ele está próximo de atingir a maioria necessária. Já Ellison considera ser ainda um candidato viável.

A eleição é vista como o início da reconstrução do partido depois da vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários