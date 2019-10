Democratas intimam Casa Branca a entregar documentos sobre Ucrânia

Os presidentes das comissões de inteligência, assuntos externos e supervisão da Câmara pediram que Pence forneça documentação relacionada às ligações de Trump em 21 e 25 de julho com Zelensky - Foto: EFE/Lukas Coch/Direitos Reservados

Deputados do Partido Democrata que lideram o inquérito de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intimaram a Casa Branca e o vice-presidente, Mike Pence, na noite de sexta-feira, 4, a entregar documentos relacionados à política de Trump sobre a Ucrânia, abrindo uma nova frente de investigação decorrente do pedido do presidente americano para que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, investigasse o pré-candidato democrata Joe Biden.

Os presidentes das comissões de inteligência, assuntos externos e supervisão da Câmara pediram que Pence forneça documentação relacionada às ligações de Trump em 21 e 25 de julho com Zelensky, incluindo comunicações entre funcionários da Justiça, Energia e outros departamentos.

Eles também intimaram a Casa Branca em busca de informações semelhantes, após o governo Trump se recusar a entregar documentos voluntariamente.

Os comitês também estão buscando por informações de Mike Pence sobre todos os outros telefonemas, reuniões, visitas ou outras comunicações envolvendo Trump e Zelensky, além de detalhes sobre a decisão do presidente americano de não comparecer à posse do ucraniano e de enviar em seu lugar o secretário de energia Rick Perry, em vez enviar Pence.

Os comitês pediram a Pence que forneça os documentos até 15 de outubro.

Os deputados também alertaram que o não cumprimento pode constituir "obstrução ao inquérito de impeachment da Câmara e pode ser usado como uma inferência adversa contra você Mike Pence e o presidente."

O escritório do vice-presidente chamou os pedidos de distração. "Dado o escopo, não parece ser um pedido sério, mas apenas mais uma tentativa dos democratas que não fazem nada de chamar atenção para seu impeachment partidário", disse Katie Waldman, secretária de imprensa de Pence, em comunicado.

A Casa Branca também está elaborando uma carta para a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, com o objetivo de desafiar sua abordagem no inquérito de impeachment, disseram autoridades do governo. Dois altos funcionários do governo afirmaram que a carta provavelmente seria enviada na próxima semana.

Trump disse a repórteres na sexta-feira, 4, que a Casa Branca tinha a intenção de enviar uma carta a Pelosi, mas não deu detalhes sobre o que seria. Fonte: Dow Jones Newswires