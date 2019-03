Democratas dizem que suspensão de ajuda dos EUA a países elevará imigração

Democratas do Congresso dos EUA dizem que a ação do presidente americano, Donald Trump, de cortar a ajuda financeira a Honduras, El Salvador e Guatemala só aumentará o fluxo de imigrantes para os Estados Unidos.

O anúncio do Departamento de Estado neste sábado ocorreu enquanto líderes democratas da Câmara estavam em uma visita ao Congresso a El Salvador.

O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Eliot Engel, e outros deputados disseram que a ajuda dos EUA tem ajudado esses países a lidar com a raiz das causas da migração por famílias e crianças. Os democratas consideram o movimento de Trump "totalmente contraproducente". Fonte: Associated Press