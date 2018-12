Democratas da Câmara apresentam projeto para 1ª lei no novo Congresso dos EUA

Os integrantes do Partido Democrata na Câmara dos Representantes divulgaram nesta sexta-feira mais detalhes de seu primeiro projeto de lei para o novo Congresso. Trata-se de um pacote de boa governança que pretende limitar o dinheiro na política, facilitar o voto para os cidadãos e exigir que os presidentes revelem suas declarações de impostos.

A legislação, qualificada como H.R. 1, estabelece o tom para os democratas no momento em que eles assumem a maioria, em janeiro, embora não esteja claro se haverá aprovação. Os republicanos estarão no comando do Senado e da Casa Branca, portanto podem barrar parte das propostas, ainda em negociação. A líder democrata, Nancy Pelosi, mostrou otimismo sobre a perspectiva de passar os projetos.

A lei criaria um sistema automático de registro eleitoral, além de expandir o acesso aos registros eleitorais antecipados e online. Também elevaria o apoio federal para os sistemas de votação estadual, incluindo cédulas de papel para evitar fraude. Grupos políticos precisariam divulgar seus doadores, enquanto os integrantes do Congresso estariam proibidos de atuar em conselhos de empresas. Além disso, exigiria que os presidentes revelassem dados tributários, o que o presidente Donald Trump resiste a fazer. Também prevê a criação de um código de ética da Suprema Corte. Fonte: Associated Press.