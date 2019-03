Democrata que pode enfrentar Trump nas urnas diz que imigração fortalece os EUA

O ex-deputado democrata Beto O'Rourke, que vai concorrer às prévias presidenciais no ano que vem, afirmou neste sábado, 30, em discurso no Texas que a imigração fortalece o país.

Dando início formalmente à campanha na cidade em que nasceu, O'Rourke fez um discurso no qual fez um apoio enfático a posições liberais, incluindo o suporte à legalização da maconha em todo o território federal.

Ele prometeu ainda apoiar a união nacional, facilitar o sistema de votação e encerrar as guerras no Iraque e no Afeganistão.

O ex-congressista prometeu ainda trabalhar com os republicanos anti-Trump, dizendo que uma campanha unificada o ajudará a ganhar a nomeação em 2020 e "derrotar Donald Trump". Fonte: Associated Press.