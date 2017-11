Democrata é eleito governador da Virgínia e sigla avança em disputa legislativa

Os eleitores da Virgínia e de Nova Jersey deram aos candidatos a governadores do Partido Democrata importantes vitórias nesta terça-feira e também enviaram uma clara mensagem de recusa ao presidente Donald Trump, do Partido Republicano. Na disputada corrida eleitoral da Virgínia, o vice-governador democrata Ralph Northam derrotou o republicano Ed Gillespie. Em Nova Jersey, Phil Murphy bateu com folga o vice-governador republicano Kim Guadagno para suceder o impopular governador republicano Chris Christie.

A vitória de Northam é vista como um revés importante para os republicanos, que esperavam que Gillespie pudesse trazer uma via para uma ala mais moderada do partido nas próximas eleições legislativas de meio de mandato de Trump. Vários republicanos anunciaram planos de aposentadoria no próximo ano, em vez de buscar a reeleição, e a derrota de Gillespie pode levar a mais anúncios do tipo.

As vitórias democratas também são outro sinal da mudança da Virgínia rumo a um eleitorado mais liberal. Os democratas ainda tiveram um bom resultado no Legislativo estadual, mas ainda não é possível definir quem controlará a Câmara dos Delegados da Virgínia. Os democratas conseguiram pelo menos 13 das 17 cadeiras que precisavam para retomar o Legislativo estadual pela primeira vez em duas décadas. Nesta eleição, todos os 100 postos estavam em aberto.

Outra novidade da disputa é que uma candidata transgênero democrata, Danica Roem, deve vencer e ser a primeira pessoa abertamente transgênero a ser eleita em um Legislativo estadual nos EUA. A jornalista de formação derrotou o republicano Bob Marshall, um dos legisladores da Virgínia há mais tempo no poder e um dos mais conservadores. Fonte: Associated Press.