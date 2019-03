Democrata Beto O'Rourke entra na disputa presidencial nos Estados Unidos

O democrata Beto O'Rourke anunciou nesta quinta-feira, 14, sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos, unindo-se ao numeroso grupo de candidatos que desejam desafiar Donald Trump em 2020. "A única maneira de vivermos à altura da promessa dos Estados Unidos é dar tudo de nós e fazer isto por todos nós", afirmou o ex-congressista de 46 anos, estrela em ascensão do Partido Democrata, em um vídeo.

O'Rourke era cotado como potencial candidato democrata desde que disputou no Texas - um Estado tradicionalmente republicano - uma vaga no Senado contra Ted Cruz, que terminou com um resultado inesperadamente apertado graças a sua campanha de inclusão e de participação política cidadã.

Embora tenha sido derrotado, a pequena distância entre ambos (50,9% a 48,3%) e a enorme popularidade que alcançou na campanha, puseram O'Rourke imediatamente entre os favoritos a disputar a indicação do Partido Democrata para a disputa presidencial.

Desde então, o democrata saiu do Texas e visitou várias cidades do país para afinar sua candidatura e neste final de semana deve viajar para o decisivo Estado do Iowa, que sempre é o primeiro a realizar suas primárias.

Com sua confirmação, ele passa a integrar um grupo de pré-candidatos democratas que inclui, entre outros, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker, Cory Booker, Amy Klobuchar e Bernie Sanders.

Nas pesquisas sobre as eleições primárias, O'Rourke aparece em sexto lugar com 5,3% das intenções de voto, segundo o site Real Clear Politics.

Estas pesquisas são lideradas pelo ex-vice-presidente Joe Biden, que em breve deve anunciar seus planos políticos, com 29% das intenções de voto, seguido dos senadores Bernie Sanders (22%), Kamala Harris (11,3%), Elizabeth Warren (7%) e Cory Booker (5,8%). (Com agências internacionais).