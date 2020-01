Demanda fraca pressiona cotações no mercado de suínos

A tendência é de mercado fraco e recuos nos preços não estão descartados - Arquivo

O mercado de suínos continua fraco. Desde o início do ano as cotações na granja recuaram 12,5%, ou R$ 15,00 por arroba, com o animal terminado sendo comercializado, em média, R$ 105,00 por arroba. O momento exige um esforço nas vendas, devido à demanda fraca, que acaba gerando quedas nos preços para efetivação dos negócios.

No atacado o cenário é o mesmo. A carcaça suína está sendo negociada, em média, em R$ 8,10 por quilo, queda de 8,0% na semana e 19,8% desde o início do mês. A carcaça suína começou o ano cotada em R$ 10,10 por quilo. No caminho contrário, o preço do milho subiu neste início de ano, reduzindo o poder de compra do suinocultor. Mais detalhes sobre o mercado de milho na página 25.



Na região de Campinas-SP, atualmente o produtor adquire 6,4 quilos de milho com um quilo de suíno, no início do ano era possível comprar 7,8 quilos, redução de 17,5% no período. Para o curto prazo, caso não haja melhoria na demanda, a tendência é de mercado fraco e recuos nos preços não estão descartados.