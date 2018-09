Deliberações publicadas no DOE reconhecem cursos técnicos em Aral Moreira e Campo Grande

Campo Grande (MS) – O Conselho Estadual de Educação reconheceu, neste mês de setembro, o curso Técnico de Informática, que será oferecido pela EE João Vitorino Marques, em Aral Moreira. A publicação do documento ocorreu na edição nº 9.750 do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a Deliberação CEE/MS n.º11.445, o curso – voltado para a Educação Profissional Técnica – vai trabalhar com o Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação. Ainda, segundo o documento, o curso tem o reconhecimento válido pelo prazo de cinco anos, a partir da data da publicação.

Capital

Também foi publicada nessa quarta-feira (26.9), no DOE, a Deliberação CEE/MS n.º11.444, que aprova o projeto pedagógico do curso Técnico em Transações Imobiliárias. O documento, assinado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) estabelece, ainda, que será oferecido na modalidade de Educação a Distância.

A publicação traz o reconhecimento do curso, que passa a ser oferecido no Centro de Tecnologia e de Educação Profissional (Ceteps), em Campo Grande, pelo prazo de quatro anos, com o eixo tecnológico: Gestão e Negócios – Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Marcus Vinícius – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues