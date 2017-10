Deletran realiza prisão em flagrante por uso de documento falso

Campo Grande (MS) – Na manhã desta quinta-feira (5.9), a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Relacionados à Atividade Executiva de Trânsito (Deletran) realizou mais uma prisão em flagrante.

A detenção ocorreu após um colombiano comparecer a sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) com dois recibos de compra e venda de veículos adulterados.

O autor tentou retirar duas motocicletas apreendidas no órgão mediante transferência de propriedade, ou seja, alegou que estava comprando os veículos e que iria transferi-los para seu nome.

Após o flagrante, o autor foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e responderá pelo crime de uso de documentos falsos, que possui pena de dois a seis anos de reclusão.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

Foto: Chico Ribeiro

