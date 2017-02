Delegacias do Espírito Santo recebem produtos furtados de lojas saqueadas

As delegacias do Espírito Santo começaram a receber produtos furtados de lojas nos últimos dias em meio à crise de segurança pública no estado. Uma delas é o 8º Distrito Policial (DP) de Goiabeiras, em Vitória, que na manhã de hoje (9) recebeu uma geladeira e um fogão furtados de lojas localizadas próximas à unidade.

O titular do DP, delegado Isaías Tadeu, disse que as mercadorias foram devolvidas pelos suspeitos de cometerem o furto. “Vamos investigar os crimes, e, nesses casos, se for confirmado que eles foram os responsáveis, eles serão autuados pelo furto qualificado, com a redução da pena, pois houve o arrependimento posterior.”

A mesma situação vem ocorrendo na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, que está recebendo produtos furtados no comércio da cidade. “Uma sala da unidade já está cheia de materiais que foram devolvidos. A Polícia Civil orienta que a população devolva os materiais que foram furtados durante os últimos dias”, disse o responsável pela unidade, delegado Paulo Rogério.

Desde que os policiais militares do estado deixaram de patrulhar as ruas há seis dias, foram registrados saques e depredações de lojas em várias cidades do Espírito Santo. Os PMs reivindicam reajuste salarial e o pagamento de benefícios.

