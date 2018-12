Delegacia quer ouvir empregados de transportadora sobre roubo de arte

A Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) solicitou que os funcionários da empresa transportadora compareçam à sede da unidade especializada para ter mais informações sobre o roubo das obras do artista plástico português Isaque Pinheiro, no último dia 27, quando eram transportadas do Paço Imperial do Rio de Janeiro para a dotART Galeria, em Belo Horizonte. A informação foi dada há pouco pela assessoria de imprensa da Polícia Civil do Estado.

Segundo a assessoria, no registro de ocorrência efetuado no dia 28 de novembro, não há nenhuma menção a essa mercadoria, apenas sendo apresentadas notas fiscais de medicamentos e eletrônicos. A assessoria informou que a delegacia está trabalhando para identificar e prender os suspeitos, bem como recuperar a carga roubada, que engloba mais de 50 peças do artista que foram expostas no Paço Imperial em setembro, com sucesso de crítica e público.

O roubo ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, altura de Belfort Roxo, Baixada Fluminense. O caminhão foi encontrado vazio pela polícia, horas depois, no Complexo do Chapadão, zona norte da capital.