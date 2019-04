Delegacia especializada vai apoiar investigações sobre desabamentos

As denúncias da atuação de milícias no mercado imobiliário na comunidade da Muzema serão investigadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em apoio à 16ª Delegacia de Polícia (16ª DP), onde foi instaurado o inquérito sobre a queda de dois edifícios naquela região. A informação foi divulgada hoje (15) pela assessoria da Polícia Civil.

O trabalho na 16ª DP, coordenado pela delegada Adriana Belém, será reforçado pelo efetivo da Draco, delegacia criada especialmente para acompanhar ações do crime organizado no estado e que conta com mais recursos humanos e materiais para aprofundar as investigações.

Equipes da 16ª DP estiveram hoje na Muzema, tentando identificar e ouvir as vítimas do acidente e também líderes comunitários. “Também foram encaminhados ofícios à Prefeitura do Rio e demais órgãos de fiscalização, solicitando a identificação dos responsáveis pelas obras. A 16ª DP apura se houve, por parte dos construtores, inobservância do dever de cuidado e descumprimento de normas afetas à construção”, destacou nota enviada pela assessoria da Polícia Civil.

Até o final da tarde de hoje, 11 pessoas mortas já haviam sido retiradas e identificadas dos escombros. Ainda há 13 desaparecidos. Os dois prédios que caíram não tinham autorização nem registro nos órgãos públicos para serem construídos.