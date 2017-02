Delegação da Coreia do Norte chega na Malásia em busca do corpo de Kim Jong Nam

Uma delegação de diplomatas da Coreia do Norte chegou em

Kuala Lumpur, capital da Malásia, nesta terça-feira em busca do corpo do meio-irmão do líder Kim Jong Un, que foi assassinado no aeroporto em meados de fevereiro e que muitos acreditam ter sido vítima do próprio líder norte-coreano.

O corpo de Kim Jong Nam, que foi morto no dia 13 de fevereiro no aeroporto de Kuala Lumpur, está no centro de uma batalha diplomática aquecida entre a Coreia do Norte e a Malásia. A Coreia do Norte foi contra uma autópsia conduzida pelas autoridades da Malásia, enquanto a Malásia resistiu em entregar o corpo, sem antes obter amostras de DNA que confirmassem que ele fosse parente de Kim Jong Un.

A delegação, que inclui o ex-vice-embaixador norte-coreano para a Organização das Nações Unidas (ONU), Ri Tong Il, disse a repórteres que os diplomatas estão na embaixada na Malásia para recuperar o corpo e que pretender libertar o norte-coreano preso no caso. "Queremos um desenvolvimento de um relacionamento amigável entre a Coreia do Norte e a Malásia", disse Tong Il.

A Malásia confirmou a vítima do ataque como Kim Jong-nam. A Coreia do Sul, no entanto, identificou a vítima apenas como um norte-coreano nacional com passaporte diplomático. Fonte: Associated Press

