Delação premiada será debatida em Fórum de Direito que começa amanhã no TCE

O II Fórum de Direito, Ética e Combate à Corrupção, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), será realizado nesta quinta (4) e sexta-feira (5) no Plenário Conselheira Celina Martins Jallad.

Neste ano serão abordados temas como Improbidade administrativa, o papel dos Tribunais de Contas no combate à corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros.

Na manhã de quinta serão realizadas palestras e painéis sobre “Delação Premiada”, “Avanços dos Tribunais de Contas”, “O Tribunal de contas do Estado e a Probidade administrativa”, “Combate à corrupção em rede”. No período da tarde os temas serão: “O papel do CNJ no combate a corrução”, “O papel da RFB no combate a corrupção”, “Eficiência da advocacia pública no combate a corrupção” e “O papel da CGU no combate a corrupção e a atuação com os outros órgãos”.

Na sexta-feira, o II Fórum de Direito, Ética e Combate à Corrupção vai abordar os seguintes temas: “O custo da corrupção no País e a atuação da PF”, “Boas práticas para a prevenção e o combate à corrupção – a experiência do Tribunal de Contas do Distrito Federal”, “A possibilidade de transação à luz da lei n°8429/92, “Aspectos controvertidos do Instituto de delação premiada como instrumento de auxílio ao combate à corrupção” e “Prova no processo penal”. Veja aqui a programação.

A taxa de inscrição é um quilo de alimento não perecível. Os interessados devem entrar em contato com a Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) pelo telefone (67) 3342-4000 ou (67) 98111-0970.

Concurso

A novidade este ano é a realização do Concurso de artigos jurídicos, desenvolvidos dentro da temática do II Fórum “Direito, Ética e Combate à Corrupção”.

Podem concorrer somente os participantes regularmente inscritos no II Fórum., incluindo os palestrantes. O artigo pode ser elaborado por até 3 (três) autores.

