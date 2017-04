Deixou as compras de páscoa para a última hora? Veja como garantir os presentes e o almoço de domingo

Pensando nos clientes que deixaram para a última hora as compras dos presentes e itens para o almoço da Páscoa, as redes Extra e o Pão de Açúcar selecionaram algumas sugestões para quem precisa de agilidade na hora das compras / Divulgação

Pensando nos clientes que deixaram para a última hora as compras dos presentes e itens para o almoço da Páscoa, as redes Extra e o Pão de Açúcar selecionaram algumas sugestões para quem precisa de agilidade na hora das compras, além dos menus prontos que podem ser encomendados nas rotisseries dem ambas as bandeiras.

Para este ano, o Extra aposta em uma grande variedade de itens, com os tradicionais Ovos de Páscoa da Laka, Shot e Garoto com gramaturas até 200g. Além desses, a linha de ovos de Qualitá, marca exclusiva do Extra, conta com os exclusivos ovos licenciados dos Smurfs e da Moranguinho, ambos com 155g.

Já para quem busca outras opções de presentes, a categoria de bomboniére conta com tabletes de chocolate e caixas de bombons das marcas mais conhecidas, como Lacta, Nestlé, Garoto e Hersheys. Outras opções são os bolos de Páscoa e Colombas Pascais fabricadas nas próprias Padarias das lojas e com excelente relação custo x benefício.

Além disso, a rede estendeu o parcelamento para itens alimentares de Páscoa em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito Extra. Dessa forma, produtos como Ovos e bolos de Páscoa, chocolates, azeites, bacalhaus, espumantes e vinhos chilenos e portugueses poderão ser parcelados, facilitando ainda mais as compras e garantindo o tradicional almoço de Páscoa com amigos e familiares.

Para quem busca praticidade e qualidade a preços acessíveis, o Extra traz opções saborosas e com preços acessíveis para refeições em datas comemorativas. Para os almoços de Páscoa e da Sexta-feira Santa deste ano, a rede preparou um cardápio especial. Os pedidos podem ser feitos até meio-dia da quinta-feira, 13 de abril, sempre com 48 horas de antecedência.

O kit Páscoa serve até seis pessoas e é composto por 1 kg de bacalhoada, 1 kg de maionese de atum, uma torta de palmito e 800 g de arroz à grega. A refeição completa sai por R$ 119,00, ou seja, em média R$ 19,80 por pessoa. Além das opções dos pratos do kit, o cliente também pode optar por montar o seu próprio cardápio e as opções da Rotisserie contam com salada de bacalhau com grão de bico (R$ 4,99 por 100 g), cuscuz de sardinha (R$ 3,99 por 100 g), bolinho de bacalhau (R$ 7,49 por 100 g), arroz de açafrão (R$ 2,60 por 100 g), lasanha de bacalhau (R$ 4,29 por 100 g) e moqueca de peixe (R$ 5,49 por 100 gramas), além de tortas de atum (R$ 3,49 por 100g), bacalhau (R$ 3,69 por 100 g) e camarão (R$ 4,90 por 100g).

Já no Pão de Açúcar, além de rechear as lojas com os melhores chocolates nacionais, a rede traz marcas como Galler, The Tea Room, Baci e Lindt, para quem deseja apreciar sabores inusitados do mundo, incluindo opções em Ovos de Páscoa orgânicos e sem lactose.

O Pão de Açúcar negociou antecipadamente com os fornecedores para trazer os melhores produtos desta época para todas as lojas de todo Brasil. A rede reforçou também os estoques com os itens mais pedidos, valorizando ainda a produção própria de bolos de Páscoa e colombas pascais, além do sortimento de marcas importadas, como Casino e Club des Sommeliers (vinhos).

Já a Rotisserie do Pão de Açúcar lançou cardápio especial para a data, composto por receitas desenvolvidas pela chef Carla Pernambuco, parceira da rede. É possível encomendar os acompanhamentos e fazer o prato principal ou ainda encomendar os kits completos, que contam com entrada, prato principal e acompanhamentos, além de sobremesas e Bolos de Páscoa preparados com todo o cuidado pela equipe de Padaria de cada loja.

O menu do Pão de Açúcar conta com oito opções de entradas e acompanhamentos: cestinha de Camarão (80g), bolinho de bacalhau português, cuscuz de camarão, arroz de shitake e shimeji, arroz à moda italiana, salpicão de bacalhau, torta de peito de peru e lasanha de cogumelos ao vinho. Entre proteínas e pescados, são cinco opções: peito de frango à milanesa recheado com queijo brie, escalope de filé mignon ao poivre, strogonoff de camarão, salmão com vinagrete de tangerina e escondidinho de abóbora com carne seca. E, é claro, não poderiam faltar os pratos com bacalhau: posta de bacalhau com castanha de caju, bacalhau à Gomes de Sá, bacalhau com purê de batata ao alho.

Como já é tradição, a Rotisserie do Pão de Açúcar, traz, ainda, opções de kits prontos para quatro ou oito pessoas. Para quatro pessoas, fazem parte do kit 10 unidades de bolinho de bacalhau português, arroz de shitake e shimeji, salmão com vinagrete de tangerina e uma torta de peito de peru. Para oito pessoas, bacalhau à Gomes de Sá, arroz branco cozido, arroz à moda italiana, peito de frango à milanesa recheado com queijo brie e oito unidades de cestinha de camarão.

As sobremesas também foram desenvolvidas em parceria com a chef Carla Pernambuco. Além das tradicionais, como a Torta Surpresa de Chocolate, o menu traz uma Torta Romeu e Julieta e de Chocomousse de Avelã. As encomendas podem ser feitas nas lojas Pão de Açúcar que possuem o serviço de Rotisserie até dia 13 de abril.

Durante o feriado, as lojas do Extra e do Pão de Açúcar funcionarão normalmente.

Veja Também

Comentários