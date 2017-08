Definido roteiro do Rally dos Sertões em Coxim

População vai poder curtir o Rally dos Sertões de perto. Cerca de 5 mil pessoal são esperadas no centro de Coxim.

Coxim (MS) – Em reunião realizada na terça-feira (8.8) no Sebrae Regional Norte, a Prefeitura de Coxim apresentou o plano de trabalho para receber o Rally dos Sertões no município, no dia dia 24 de agosto. Aproximadamente 50 pessoas participaram da dinâmica do plano de trabalho apresentado.

A reunião contou com a presença do diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling; do coordenador do Rally pelo Governo do Estado, Matheus Dauzacker; de representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro); do vice-prefeito de Coxim, Edvaldo Bezerra; dentre outras autoridades municipais; membros do trade turístico; comerciantes de Coxim e imprensa local.

Ficou definido que os competidores do evento esportivo chegarão pela BR-163, entrando na avenida Virginia Ferreira, fazendo conversão de retorno no cruzamento com a rua Coronel Mariano (em frente à conveniência do Xuxa) e retomam a avenida, cruzando a BR-163, tomando a MS-223 e entrando para a sede campeira do CTG Sentinela do Pantanal, onde será a área de boxes das equipes competidoras.

A previsão de início de chegada dos competidores é a partir das 14h. Eles passarão por um pórtico onde haverá um animador com DJ e a imprensa credenciada que acompanha a caravana do Rally dos Sertões até as 20h. Ao longo da avenida o público poderá assistir a chegada dos veículos.

Na Campeira, o acesso ao público será liberado das 14h às 22h para que a população possa visitar os boxes e conhecer os veículos da maior competição off-road do Brasil. Haverá praça de alimentação, apresentações culturais e estandes de expositores locais e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A previsão é que mais de 5 mil pessoas curtam a passagem de uma das maiores competições de cross country do mundo em Coxim. Técnicos da prefeitura orientaram os empresários da rede hoteleira, setor de alimentação, farmácias, auto peças para se programarem para atender a essa demanda especial de turistas que passará pela cidade.

