Definido reajuste para trabalhadores do setor metalúrgico de Campo Grande

Em Campo Grande, o setor tem cerca de 3 mil trabalhadores - Divulgação

Depois de vários meses de negociação, o STIMMMEMS (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, e Materiais Elétricos de MS) fechou negociação com o sindicato patronal sobre o Acordo Coletivo em Campo Grande. A data-base da categoria é o mês de maio.

Pelo acordo, os pisos salariais serão reajustados em 5%. Para quem recebe acima do piso, o reajuste será de 4%. O índice repõe as perdas geradas pela inflação do período e ainda traz um ganho real, já que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado de maio de 2016 a abril de 2017 foi de 3,34%.

Além disso, ficou acertado que todas as rescisões de trabalhadores com mais de 12 meses na empresa serão realizadas no Sindicato. Apesar da Reforma Trabalhista estabelecer o contrário, o STIMMMEMS não abriu mão desta cláusula. “Quando a rescisão é feita no sindicato o trabalhador tem a garantia que seus direitos estão sendo pagos como manda a lei”, afirma o presidente do sindicato, Robson William Souza de Freitas.