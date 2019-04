Definidas cidades sede do Nacional e das etapas Regionais dos JEJ 2019

O Comitê Olímpico do Brasil definiu a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, como a sede da etapa nacional dos Jogos Escolares 2019. Além disso, Cascavel, no Paraná; Natal, no Rio Grande do Norte e Palmas, no Tocantins receberão, em setembro, as três fases regionais da maior competição escolar do País.

Desde 2018, a maior competição estudantil do Brasil é disputada em um novo formato. Agora, são três etapas regionais, destinadas a classificar as modalidades coletivas, e uma nacional, reunindo mais de seis mil atletas dos 26 estados mais o Distrito Federal.

Os Jogos Escolares da Juventude já revelaram vários atletas para o alto rendimento como, por exemplo, a campeã olímpica Sarah Menezes e a campeã mundial Mayra Aguiar, ambas do judô.

Segundo o Comitê Olímpico, anualmente, os Jogos Escolares da Juventude reúnem mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, representando cerca de 40.000 escolas públicas e privadas de quase quatro mil municípios. A fase nacional, organizada pelo Comitê, reúne anualmente mais de seis mil alunos-atletas de 12 a 17 anos do Brasil, que competem em 14 modalidades, em um clima de interação, respeito e amizade.

Mato Grosso do Sul está na escala para participar da etapa regional, que será disputada de 2 a 6 de setembro no Paraná e o Nacional, em Santa Catarina, de 16 a 30 de novembro.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Fundesporte