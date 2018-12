Definida empresa que irá elaborar Plano Diretor de Passageiros de MS

O Plano Diretor é um esforço conjunto da Agesul e da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). - Edemir Rodrigues

Necessário há alguns anos dado o novo cenário da infraestrutura de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado definiu nesta terça-feira (11.12), a empresa que irá elaborar o Plano Diretor de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso do Sul. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

De acordo com a publicação, a empresa Gistran Gerenciamento de Informações e Sistemas de Transportes, de Brasília, irá realizar o novo plano. O valor da contratação é de R$ 1.021.683,80, e segundo a Agesul prazo de execução será de 300 dias.

O Plano Diretor é um esforço conjunto da Agesul e da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). A ideia que o Plano traduza a realidade atual e que direcione para um modelo chegou a ser discutido na gestão anterior, mas não foi concluído. Para a Agepan a ideia é que o sistema traduza a realidade atual e que direcione o desenvolvimento do setor num horizonte próximo.