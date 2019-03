Déficit comercial dos EUA com a China registra valor recorde

O déficit comercial de bens dos Estados Unidos (EUA) com a China registrou recorde em 2018, apesar dos esforços do presidente Donald Trump para reduzi-lo.



O Departamento de Comércio americano informou, na quarta-feira 6), que o déficit comercial no ano passado foi de US$ 878,7 bilhões, o valor mais alto já registrado. Isso representa aumento de 10,4% em relação ao ano anterior.



O forte consumo gerado por grandes reduções de impostos foi responsável pelo aumento.



O déficit comercial dos EUA com a China foi de US$ 419,1 bilhões, um aumento de 11,6% em comparação ao ano anterior e o maior valor já registrado.



O governo Trump impôs altas tarifas sobre importações de produtos chineses, em um processo gradual que começou em março do ano passado. Entretanto, as importações continuaram a crescer, enquanto as exportações diminuíram, afetadas pelas medidas retaliatórias da China.



Trump tem pressionado os chineses para que eliminem todas as tarifas sobre produtos agropecuários norte-americanos.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)