Deficientes e idosos têm direito a gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal, lembra vereador

Assegurado pela Lei Nº 4.086, de 20 de setembro de 2011, e regulamentado pelo Decreto Nº 13.646, de 6 de junho de 2013, a concessão de gratuidade e/ou de desconto para pessoas idosas e com deficiência, proporciona benefícios para quem possui renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

De acordo com a legislação, tem direito ao benefício pessoas idosas com idade igual ou superior a sessenta anos de idade e pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental/intelectual ou múltipla, comprovadas mediante a apresentação do original do laudo médico com a indicação do respectivo código de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10).

Para ter acesso ao benefício da gratuidade ou desconto, o beneficiário deverá: estar cadastrado na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (SEDHAST), por meio dos Centros de Referência da Assistência Social instalados nos municípios do Estado; apresentar a Carteira de Identificação de Beneficiário, emitida pela SEDHAST, por ocasião da solicitação do serviço, acompanhada de documento oficial de identificação com foto.

Já o cadastramento de beneficiário deve ser realizado nos Centros de Referência da Assistência Social instalados nos municípios do Estado, sendo necessário apresentar a seguinte documentação: identidade original, com foto; comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); comprovante de residência ou declaração de próprio punho e um documento que comprove a renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

Em cada veículo utilizado nos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros devem ser reservados dois assentos em ônibus e um assento em micro-ônibus, para pessoas idosas e, na mesma proporção, para pessoas com deficiência. Caso os assentos para pessoas idosas já estejam ocupados, a lei assegura o desconto de cinquenta por cento sobre o preço da passagem, até o limite máximo de mais dois assentos em ônibus ou de um em micro-ônibus.

A reserva de assento e a emissão de bilhete de viagem podem ser solicitadas com antecedência máxima de sete dias da data programada para a viagem. O benefício é intransferível, sendo limitado a 20 bilhetes de passagens por ano.

Membro da Comissão Permanente de Acessibilidade da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) enaltece a concessão deste benefício. “Muitos idosos e deficientes não têm conhecimento dos seus direitos e, mesmo em situação de vulnerabilidade, acabam custeando suas viagens, quando existe esta legislação que assegura seus direitos”, enfatiza o parlamentar.

Veja Também

Comentários