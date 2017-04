Defesa e inspeção agropecuária: Novo modelo de gestão começa a ser implantado na Iagro

Redimensionamento de Recursos e Planejamento Estratégico da Iagro é apresentado e recebe contribuições dos regionais.

Campo Grande (MS) – Nesta quarta e quinta-feira (26 e 27), os coordenadores regionais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) junto com outros três servidores de suas unidades, participam na Capital, de um workshop para dar início a implantação do projeto de redimensionamento das áreas de atuação das Unidades Veterinárias Locais (UVLs) em defesa sanitária no Estado.

A padronização dos processos e a otimização do tempo dispensado para cada atividade desenvolvida nas unidades é o principal foco do projeto que foi desenvolvido, segundo o diretor presidente da Agência, Luciano Chiochetta, com base em estudos nas áreas de governança, sustentabilidade, controle e ainda organização e gestão das atividades de responsabilidade da agência. “Todos os setores foram envolvidos na elaboração do projeto. A experiência do dia a dia na agência serviu para balizar nossas ideias”, comenta.

“Trabalhamos continuamente em busca da excelência das ações de defesa e inspeção agropecuária no Estado. Somos modelo para o País em vários setores, e isso é resultado de um trabalho realizado de forma integrada e descentralizada”, explica o diretor presidente.

Mais de quarenta participantes, representando 26 municípios de Mato Grosso do Sul, vão contribuir com a estratégia de implantação do projeto de redimensionamento de recursos e planejamento estratégico e, ainda, com o desenvolvimento do plano de reestruturação da rede física da Agência. Além de terem, nesses dois dias, um treinamento para aperfeiçoar o uso do GPS e do programa TrackMacker – ferramentas de mapeamento utilizadas no dia a dia das ações de defesa. O treinamento acontece sob o comando do fiscal agropecuário, Francisco Bezerra Neto.

Para o fiscal estadual agropecuário do município de Glória de Dourados, Arceno Attas, que participa representando uma unidade regional, encontros como esse são fundamentais para a manutenção dos patamares de excelência dos serviços prestados à comunidade. “Em Glória [de Dourados] temos próximo de sessenta barracões de suinocultura e cinquenta de avicultura. Com a utilização de ferramentas de mapeamento que nos permite controlar as atividades por quadrante, como essa que estamos utilizando agora, ganhamos em agilidade nas ações de fiscalização e, mais importante ainda, quando da identificação da necessidade de alguma intervenção seremos ágeis o bastante para evitarmos transtornos maiores”, explicou.

No primeiro dia de workshop estão programadas a apresentação do projeto, separação dos grupos de trabalho por regional, treinamento com novas ferramentas tecnológicas e atualização de programas. Ao final do dia acontecem as apresentações das contribuições de cada grupo. Para o segundo dia de trabalho estará em pauta o planejamento das ações de defesa sanitária animal, com foco na Instrução de Serviço DDSA de número 006/2015 e realizadas as últimas apresentações dos regionais.

Órgão executor das políticas de defesa e inspeção agropecuária do Estado, regida por normas e leis estaduais e federais, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) é vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e tem como atribuições básicas, a execução das políticas defesa e inspeção agropecuária, dos programas sanitários federais e estaduais, realizar ações para diagnósticos de doenças e pragas, análise de alimentos, solos e sementes, inspeção de produtos agropecuários, comércio de insumos, controle de trânsito, sistemas de informações e controle de aglomerações de animais, além de atividades voltadas a educação sanitária de modo geral.

