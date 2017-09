Defesa de Miller disponibiliza passaporte e pede que STF rejeite prisão

A defesa do ex-procurador da República Marcello Miller entrou hoje (9) com um requerimento no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o pedido de prisão apresentado pela Procuradoria-Geral da República seja rejeitado. Os advogados pediram ainda que a defesa seja ouvida antes da decisão do ministro Edson Fachin. Em nota, a defesa do ex-procurador também informou que disponibilizou o passaporte de Marcello Miller.

Os advogados André Perecmanis e Paulo Klein, responsáveis pela defesa de Miller, voltaram a criticar o pedido de prisão dizendo estranhar que tenha sido apresentado no mesmo dia em que Miller prestava depoimento na Procuradoria da República no Rio de Janeiro.

Pedido de prisão

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu no final da noite de ontem (8) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão do empresário Joesley Batista, do ex-executivo da J&F Ricardo Saud e do ex-procurador da República Marcelo Miller.

A prisão foi solicitada ao ministro Edson Fachin, relator das investigações da J&F, após o procurador concluir que os colaboradores esconderam do Ministério Público fatos criminosos que deveriam ter sido contados nos depoimentos.

A PGR também suspeita que o ex-procurador da República Marcelo Miller atuou como “agente duplo” durante o processo de delação.

Na nota, a defesa nega as acusações. "O ex-procurador nunca atuou como intermediário entre o grupo J&F ou qualquer empresa e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ou qualquer outro membro doMinistério Público Federal."

