Defesa de Manafort passou informações sobre investigação para advogados de Trump

O advogado de Paul Manafort, ex-chefe de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou para o time jurídico do republicano o conteúdo dos depoimentos de Manafort ao conselheiro especial Robert Mueller, que chefia a investigação sobre o envolvimento russo nas eleições presidenciais de 2016. A informação é do jornal The New York Times.

Apesar de não ser ilegal, essa comunicação era valiosa para a defesa do presidente americano, pois assegurava que Manafort não estava implicando Trump em suas falas.

A delação premiada de Manafort, acordada em setembro, foi suspensa ontem após Mueller alegar que o ex-chefe de campanha estava mentindo em seus depoimentos. Isso pode resultar em uma pena de prisão mais severa. Fonte: Dow Jones Newswires.