A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência de quatro municípios brasileiros atingidos por desastres naturais. De acordo com portaria publicada na edição desta sexta-feira, 15, do Diário Oficial da União, os municípios de Vitória da Conquista (BA) e Inhuma (PI) sofrem com a estiagem, e os municípios gaúchos de Cândido Godói e Capão Bonito do Sul foram incluídos em razão de tempestades com granizo.

