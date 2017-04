Defesa Civil reconhece situação de emergência de nove municípios

Portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 12, reconhece a situação de emergência de nove cidades afetadas por desastres naturais. Os municípios de Carauari (AM) e Porto Grande (AP) tiveram a situação de emergência reconhecida em razão de inundações; Coribe (BA), Itacarambi (MG), Riachinho (MG), Taiobeiras (MG) e Barra de Guabiraba (PE), em razão de estiagem; Nova Monte Verde (MT), por causa das chuvas intensas; e Monte Alegre (PA), em razão das enxurradas.

Veja Também

Comentários