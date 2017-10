Defesa Civil monitora construções na Praia da Macumba após desmoronamentos

Rio de Janeiro - A força da água provocou o desabamento de mais um trecho do calçadão na Praia da Macumba, zona oeste do Rio de Janeiro, desmoronando a ciclovia situada sob a calçada (Tânia Rêgo/Agência / Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Subsecretaria Municipal de Defesa Civil do Rio de Janeiro informou hoje (15) que continua monitorando o desmoronamento de parte do calçadão da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo os técnicos do órgão, não foram constatados sinais de risco de colapso estrutural iminente em qualquer edificação vistoriada na região.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, os técnicos estão de prontidão atendendo aos chamados dos moradores e realizando visitadas periódicas, inclusive durante a madrugada, na Estrada do Pontal e na Avenida Paulo Tapajós.

O trecho da orla vem sofrendo desmoronamentos nos últimos dias, depois que o mar destruiu a contenção subterrânea do calçadão e começou a escavar o solo em direção às casas. Parte do calçadão e da pista foram destruídos e dois quiosques afundaram no solo.

Os órgãos responsáveis pela reparação dos danos já foram acionados e, segundo a prefeitura, estão preparando um projeto de contenção da encosta nos trechos atingidos que deve ser anunciado na próxima terça-feira (17).

