Defesa Civil interdita prédio Whiskeria Quatro por Quatro no Rio

A Defesa Civil do município do Rio, interditou por completo, neste sábado, (19), o prédio da Whiskeria Quatro por Quatro, no centro da cidade, após o incêndio que atingiu o imóvel ontem (18), deixando três militares do Corpo de Bombeiros mortos e outros três feridos, por inalação de fumaça tóxica.

O trecho da Rua Buenos Aires continua interditado para auxílio às Equipes do Corpo de Bombeiros que atuam no local para limpeza do prédio.

Os três militares serão enterrados hoje e um dos feridos teve alta hospitalar.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que, de acordo com a 1ª delegacia policial (Praça Mauá) foi instaurado inquérito para apurar as causas do incêndio em um estabelecimento comercial, no Centro do Rio, em que três agentes do Corpo de Bombeiros morreram. A Polícia Técnica esteve no local pela manhã fazendo a perícia complementar e testemunhas estão sendo ouvidas. A investigação está em andamento.