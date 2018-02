Defesa Civil interdita 17 imóveis após chuvas no Rio

Os bairros com maiores ocorrências foram Freguesia, Penha e Santa Cruz. Segundo o órgão, não houve acionamento das sirenes instaladas em 103 comunidades do município - Foto: Vladimir Platonow / Agência Brasil

A Defesa Civil do Rio de Janeiro informou, na tarde desta sexta-feira, 23, que 17 imóveis foram interditados devido às chuvas que caíram sobre cidade, entre 20 horas de quinta-feira, 22, até 6 horas de hoje.

As interdições ocorreram por conta de desabamento de estrutura, imóveis com rachadura e infiltração, deslizamento de barreira ou encosta e rolamento de pedra. Os bairros com maiores ocorrências foram Freguesia, Penha e Santa Cruz. Segundo o órgão, não houve acionamento das sirenes instaladas em 103 comunidades do município.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a queda de uma árvore interditou o sentido Grajaú da Estrada Grajaú-Jacarepaguá, das 18 horas de quinta-feira às 4h40 desta sexta. A Defesa Civil isolou o local.