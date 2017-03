Defesa Civil Estadual envia questionário para avaliar situação de coordenadorias municipais

Campo Grande (MS) – A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil começou a enviar nesta quarta-feira (8) questionários para todos os municípios de Mato Grosso do Sul com a finalidade de avaliar a real situação de cada prefeitura em relação as suas Defesas Civis Municipais.

“O objetivo dessa pesquisa é ter um diagnóstico de como as Defesas Civis em todo o Estado estão. Um trabalho fundamental para direcionar as futuras ações de proteção e defesa civil e estreitar essa comunicação com os novos prefeitos e coordenadorias municipais”, explica o coordenador estadual de Defesa Civil coronel Isaías Bittencourt.

O levantamento é formado por 22 perguntas onde as prefeituras responderão sobre estruturas físicas, financeiras e número de pessoal para atender a população em caso de situação de emergência.

“A ideia é que após esse levantamento sejam realizados projetos de melhorias e formação de parcerias com prefeituras interessadas. Quanto mais equipada e preparada a Comdec (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil), menor o tempo de resposta e consequentemente menores os prejuízos materiais e para os cidadãos”, completa Isaías.

Texto: Lívia Miranda da Defesa Civil | Foto: Chico Ribeiro

