Defesa Civil emite alerta para baixas temperaturas em São Paulo

A temperatura vai cair em todo o estado de São Paulo a partir de hoje (30), podendo registrar mínimas abaixo dos 9ºC em algumas regiões. O alerta é da Defesa Civil, que informa que a chegada de uma frente fria vai alterar o tempo até sexta-feira (3), provocando a ocorrência de pancadas de chuvas, rajadas de vento e raios.

Segundo o órgão, a temperatura ficará abaixo dos 9ºC na região metropolitana de São Paulo e nas regiões de Itapeva, Registro, São José dos Campos, Serra da Mantiqueira e Sorocaba.

Nas regiões de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Litoral Norte, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos e São José do Rio Preto, a temperatura mínima pode chegar entre 10ºC e 15ºC.

“Os atuais modelos meteorológicos indicam condição para uma nova frente fria, acompanhada por pancadas de chuva seguidas por raios e ventos em grande parte do estado de São Paulo”, informou o alerta da Defesa Civil.

O órgão alerta também, baseado em dados da Marinha do Brasil, para a ocorrência de ventos fortes que devem atingir todo o litoral paulista. Segundo a Defesa Civil, os ventos podem atingir 88 km/h e devem acontecer entre as 21h de hoje (30) e as 21h de amanhã (1º).