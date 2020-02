Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 100 km/h

Campo Grande (MS) – A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul disparou alerta via SMS na tarde de hoje (11) avisando a população sobre chuvas intensas com ventos de até 100 km/h nas regiões Leste, Centro e Norte do Estado.

Enviado para celulares cadastrados gratuitamente no número 40199, o alerta foi elaborado em cima de previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale até às 23h desta terça-feira.

Há risco alto de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Devem ficar atentos os moradores de Água Clara, Aparecida Do Taboado, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão Do Sul, Inocência, Jaraguari, Paranaíba, Paraíso Das Águas, Ribas Do Rio Pardo, Santa Rita Do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Instruções

A Defesa Civil orienta a população a não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Também não é recomendado o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

SMS

Para evitar tragédias, a Defesa Civil tem um sistema de alerta para celulares cadastrados. Quem quiser receber um aviso por SMS quando houver risco de desastre basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse.

O mesmo usuário poderá cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.

Bruno Chaves: Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues