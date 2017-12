Defesa Civil do Estado distribui cestas básicas e kit dormitório aos desabrigados de Murtinho

As 100 cestas básicas de alimentos, 87 colchões, 90 kits dormitório (contendo os itens do jogo de cama) e 200 mantas doadas pelo Governo do Estado chegaram no final da manhã em Porto Murtinho - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Os desabrigados pela chuva em Porto Murtinho receberam nesta sexta-feira (29.12) as cestas básicas, colchões, mantas e kit dormitório entregues emergencialmente pela Coordenação Estadual da Defesa Civil (Cedec), por determinação do governador Reinaldo Azambuja, que desde o início da semana acompanha a situação no município. Segundo a Prefeitura, 63 pessoas estão desabrigadas e cerca de 300 desalojadas, depois que 340 milímetros de chuva de quinta a segunda-feira provocaram o alagamento de parte do bairro Cohab.

“Diante dessa difícil situação enfrentada pelo município, determinei que a Defesa Civil estadual dê todo o apoio humanitário, com a entrega de alimentos, cobertores e colchões, como auxilio, junto com a Agesul, na elaboração do plano de recuperação da parte da cidade prejudicada pela chuva”, afirmou Reinaldo Azambuja.

“É muito importante para Porto Murtinho essa ajuda do governador Reinaldo Azambuja não só com a entrega das cestas básicas de alimentos e dos colchões e cobertores, mas também a liberação dos R$ 300 mil para a saúde”, afirmou o prefeito Derley Delevatti. Esse recurso, liberado pelo Governo do Estado nesta quinta-feira, é originário de emenda dos deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet, e a contrapartida do Estado.

Essa articulação dos deputados com o governador Reinaldo Azambuja foi importante para a conquista de mais um benefício para ajudar o município. Nesta sexta-feira, foi viabilizada uma bomba para auxiliar na drenagem da água da chuva. Dos três equipamentos instalados na Casa das Máquinas, dois estão estragados. Com esse reforço, a expectativa é acelerar a retirada da água do bairro Cohab.

As 100 cestas básicas de alimentos, 87 colchões, 90 kits dormitório (contendo os itens do jogo de cama) e 200 mantas doadas pelo Governo do Estado chegaram no final da manhã em Porto Murtinho. Os produtos começaram a ser distribuídos aos desabrigados que estão acomodados pela Prefeitura no Centro de Múltiplo Uso.

A ação ocorreu menos de 24 horas depois que uma força-tarefa criada pelo governador Reinaldo Azambuja esteve em Porto Murtinho verificando a situação, e é resultado da articulação entre o governador e os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet. Todo o trabalho realizado na manhã desta quinta-feira foi coordenado pelo secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, designado para essa tarefa pelo governador.