Defesa Civil divulga formas de prevenção a desastres naturais neste período de chuva intensa

Coordenador da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, coronel Isaías Ferreira Bittencourt - Divulgação

Com a chegada do período considerado crítico para desastres naturais em Mato Grosso do Sul, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil destaca a importância de saber proceder preventivamente, para evitar prejuízos e, principalmente, danos à população.

“Estamos tomando as providências necessárias para orientar e dar suporte aos municípios e cabe à comunidade saber como se prevenir de eventuais desastres”, alerta o coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Isaías Ferreira Bittencourt.

De acordo com ele, é necessário conhecer os procedimentos antes, durante e depois dos desastres. Como não se pode evitar as ocorrências climáticas, as orientações são no sentido de reduzir os danos às comunidades envolvidas. “Durante inundações, pessoas que têm as casas atingidas precisam sair imediatamente levando, se possível, alguns documentos, mas indo para um lugar seguro”, exemplifica.

“Já depois do desastre, ao voltar a habitar tem a questão das condições sanitárias antes de retornar ao local, para evitar contaminações”, completa, sobre problema que costuma ocorrer em municípios como Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Aquidauana por conta da cheia dos rios.

Dicas de segurança

Outras orientações para casos de alagamento ou inundação são desconectar aparelhos elétricos das tomadas para evitar curtos-circuitos ou choques elétricos e evitar permanecer nas águas sujas sob o risco de contrair doenças como leptospirose.

Já em situações de vendavais e tempestades, as orientações são baixar objetos cortantes; evitar usar o telefone; manter distância de cabos de energia; não se abrigar debaixo de árvores; não se aproximar de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas nem trilhos.

Para ocorrências de precipitação de granizo, deve-se procurar abrigo em locais resistentes e evitar se abrigar debaixo de árvores pois há risco de queda.

Em situações de emergência, deve-se procurar um local seguro e acionar os serviços de emergência: Defesa Civil 199 e Corpo de Bombeiros 193.

“Todas as providências que tomamos buscam evitar ou minimizar os danos ocasionados por desastres, sejam eles humanos ou materiais. Todos têm que estar engajados nesse processo de prevenção, preparação, resposta e reconstrução de desastres. Nosso lema como defesa é justamente tratar-se de uma tarefa de todos para todos”, conclui Bittencourt.