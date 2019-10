Defesa Civil decreta emergência no DF após queda da umidade do ar

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Distrito Federal decretou hoje (15) estado de emergência no DF após dois dias consecutivos com umidade relativa do ar abaixo de 12%. Segundo a Subsecretaria de Defesa Civil, ontem (14), em Brazlândia, a umidade ficou em 11%, mesmo índice registrado nesta terça-feira no Gama.

A Defesa Civil mantém a população informada por meio do sistema de alerta do órgão, via SMS. Para solicitar o recebimento desses avisos, o interessado deve enviar o CEP para o número 40199.

Além do estado de emergência, a Defesa Civil classifica os níveis de umidade em mais dois tipos: o estado de atenção, quando a umidade fica entre 30% e 20% por cinco dias, e o de alerta, quando fica abaixo de 20% por três dias consecutivos.

A Subsecretaria de Defesa Civil alerta para os cuidados durante este período, como evitar atividades físicas e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h. Além disso, o cidadão deve aumentar a ingestão de líquidos e evitar banhos prolongados com água quente. No entanto, apesar do estado de emergência declarado, não existe qualquer norma legal que obrigue a adoção das medidas como suspensão de aulas e expediente de trabalho.

Aviso vermelho

Em setembro, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso vermelho para toda a região do Distrito Federal, diante da previsão de repetirem as mesmas condições climáticas registradas. Na época, o Gama registrou recorde de 8% de umidade relativa do ar.

*Com informações da Agência Brasília