Defesa Civil de SP vai alertar por SMS sobre riscos de temporais e deslizamentos

A partir desta quinta-feira, dia 16, a Defesa Civil do Estado de São Paulo vai enviar alertas, por meio de SMS, mensagem de texto no celular, sobre riscos de desastres naturais. De acordo com o governo, a medida vai ajudar a salvar vidas em casos de chuvas fortes, enchentes, deslizamentos, incidência de raios e outros fenômenos causados por eventos meteorológicos.

Para receber a notificação, usuários de telefones móveis precisam cadastrar o CEP pelo número 40199 e receber a confirmação. Para cadastrar mais de um CEP, é necessário enviar uma mensagem por vez. Não há limite para a quantidade de CEPs que podem ser cadastrados.

Segundo informações da Defesa Civil do Estado, os alertas serão curtos, com até 160 caracteres, e visam apenas informar sobre um possível risco. A qualquer momento, a população pode buscar informações detalhadas no site da Defesa Civil estadual (www.defesacivil.sp.gov.br), incluindo orientações sobre o que fazer em cada situação de risco.