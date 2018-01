Defesa Civil de MS acompanha nível do rio em Coxim e presta apoio aos ribeirinhos

O prefeito disse ainda que a Prefeitura está fazendo um levantamento dos prejuízos causados em algumas ruas com alagamentos e enxurradas - Foto: Defesa Civil de Coxim

As chuvas fortes da madrugada elevaram o nível do Rio Taquari que atingiu, às 4h30 desta quarta-feira (10), 5,2 metros. Localizado a 245 quilômetros de Campo Grande, na região Norte de Mato Grosso do Sul, Coxim não está em situação de emergência, mas a Defesa Civil está acompanhando de perto a situação, seguindo determinação do Governo do Estado.

De acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Isaías Ferreira Bittencourt, 380 famílias ribeirinhas estão cadastradas e poderão ser retiradas caso o nível do rio volte a subir. “A situação é estável e nós estamos monitorando”, explicou.

Uma família que mora à beira do rio foi levada por precaução para um abrigo, no salão paroquial. Outras duas também acionaram a Defesa Civil, mas acabaram optando por permanecer em suas casas com o fim da chuva.

O prefeito de Coxim, Aluizio São José, explicou que o nível do rio já baixou desde a madrugada e que espera que o rio volte ao seu nível normal, sem maior prejuízo. “Hoje pela manhã, nós já registramos uma diminuição do volume de água, que está em 5,10 metros agora, o que significa que o rio baixou”, afirmou.

“Nós nos preocupamos muito quando o rio chega a essa marca. Quem conhece Coxim sabe que o rio tem uma natureza peculiar. Em alguns trechos, atinge mais pessoas, em outros menos. Mas o fato é que 5,20 metros já é uma situação bastante preocupante. Para se ter uma noção, no início de 2016, final de 2015, não me recordo a data específica, o rio ultrapassou a marca de 5,30 metros e, àquela época, várias famílias tiveram que ser desalojadas. Esse é o cenário. Esperamos que o rio possa se estabilizar nas próximas horas e, passo a passo, diminuindo para que não tenhamos problema dessa ordem”, afirmou Aluízio São José.

O prefeito disse ainda que a Prefeitura está fazendo um levantamento dos prejuízos causados em algumas ruas com alagamentos e enxurradas.

Aquidauana

O coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Isaías Ferreira Bittencourt, informou que também está acompanhando a situação em Aquidauana – a 139 quilômetros da Capital. “A situação no município está estável e em alerta. A Defesa Civil está mobilizada e acompanhando o nível do rio Miranda”, afirmou.

Prioridade

Antes de sair de férias, o governador Reinaldo Azambuja pediu a vice-governadora Rose Modesto uma atenção especial para os municípios que tiveram prejuízos causados pelas chuvas.

Apesar da intensidade das chuvas em todo o Mato Grosso do Sul, os prejuízos não foram maiores porque o Governo do Estado entregou 35 pontes de concreto em áreas vulneráveis, em substituição às de madeira. Isso impediu isolamento da população por falta de acesso e prejuízos econômicos.