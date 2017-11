Defesa Civil capacita servidores para agirem em situação de risco

Sebastião Rayol / Diogo Gonçalves

Princípio de incêndio; pessoas desmaiando ou passando mal; correndo em pânico. Você saberia agir em uma situação dessas sem perder o controle? Pensando nisso, e em como proteger os servidores públicos e os cidadãos em eventual situação de risco nos órgãos públicos, a Prefeitura de

Campo Grande, em parceria com a Defesa Civil Municipal, vem promovendo o Curso de Brigada de Combate a Incêndio.

O curso tem como objetivo formar dentro das instituições municipais um grupo de brigadistas para atuar em resposta a uma necessidade possível, como por exemplo, um princípio de incêndio. Com 8 horas de treinamento, os participantes ficam aptos para agir de forma correta em caso de algum problema, como ajudar na evacuação, na rota de fuga, e de como proceder.

O prefeito Marquinhos Trad explicou a importância do curso, no sentido de as pessoas estarem preparadas para as eventualidades. “Muitos devem se perguntar por que fazer esse curso? É necessário que as pessoas saibam como agir em uma situação adversa, que mantenham o controle das emoções e façam as escolhas certas”, afirmou.

É exatamente neste sentido que 31 pessoas da Casa da Mulher Brasileira passaram pelo curso nesta quinta-feira (9). O assessor da Coordenadoria Geral da Defesa Civil, Sebastião Octávio Rayol, explicou que o curso está sendo feito em todos os órgãos públicos. “Já foi feito na Sectur, Semed,

IMCG, em Anhanduízinho,e agora aqui. Com ele os servidores estão aptos para garantir segurança interna e de quem vem de fora participar de algum evento ou procurar os serviços públicos”, disse.

Superintende de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande, Cel. Armindo de Oliveira Franco afirmou que o curso de fundamental importância para a segurança de todos que atuam e frequentam os órgãos públicos. “Com os trabalhadores preparados e possível garantir a segurança interna e de quem vem de fora participar de algum evento ou procurar os serviços públicos”, citou.

Mais segurança para as mulheres

A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Carla Stephanini, afirmou que com o curso as mulheres estarão ainda mais seguras na Casa que as acolhe. “Nós como sempre preocupados com a Casa da Mulher Brasileira no sentido de dar todas as condições para bem acolher as mulheres vítimas de violência em Campo Grande, para que quando venham aqui haja uma equipe preparada, para qualquer sitiuação”, disse.

Psicóloga da Semu, Márcia Paulino, contou que agora está pronta para qualquer eventualidade. “Hoje nós aprendemos os primeiros socorros e os procedimentos que são importantes na hora de alguma situação de risco. Acho importante porque ai a gente se sente mais segura. Agora a gente está munido de informações a respeito do que fazer”, informou.

Já o assistente administrativo da Casa da Mulher Brasileira, Benny Lúcio Queiroz Paiva, salientou que o mais importante para ele foi ter aprendido como proceder em caso de alguma emergência em relação às mulheres. “A importância que vejo foi principalmente a questão dos primeiros socorros, muita coisa que não sabíamos, aprendemos. A questão do primeiro atendimento caso a pessoa esteja desmaiando, estiver tendo uma convulsão, fazer esses procedimentos. Acredito que é o que mais iremos fazer.

A diretora da Casa da Mulher Brasileira Tai Loschi pontuou que agora todos estão preparados para qualquer situação irregular.