Defesa Civil alerta população para risco de chuvas intensas em MS

Além disso, o aviso também alerta para ventos de até 60 km/h - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (26) a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul emitiu alerta para o risco de chuvas intensas em diversas regiões do Estado e ventos de até 60 km/h. O aviso foi disparado para os números cadastrados no serviço gratuito de alerta via SMS.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as condições adversas de tempo podem ocorrer nas cidades das regiões pantaneira, centro norte, leste, sul e sudoeste.

O alerta se aplica aos municípios de Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida Do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão Do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim , Dois Irmãos Do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Paraíso Das Águas, Pedro Gomes, Ribas Do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde De Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita Do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel Do Oeste, Terenos, Três Lagoas e Água Clara.

As principais orientações da Defesa Civil são: Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, não estacionar próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. O aviso classificado como perigo potencial é válido para todo o dia.

SMS

A Defesa Civil possuí um sistema de alerta que dispara avisos via SMS para os números de celular cadastrados sempre que houver risco de desastre natural no Estado. Para se cadastrar basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse.

Um único usuário pode cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.